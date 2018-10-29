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''Автокефалия ничего не значит!'' В РПЦ сделали резкое заявление из-за Филарета

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В РПЦ считают, что решение Константинополя предоставить Украине Томос "обессмысливает саму идею автокефалии".

С таким заявлением в интервью "КП" выступил официальный спикер РПЦ Владимир Легойда. Он утверждает, что Вселенский патриарх Варфоломей не имел права принимать такое решение касательно УПЦ.

"Существуют определенные правила, указывающие на то, что только наложивший прещение может его снять. Патриарх Варфоломей говорит: предоставлю Украине автокефалию. Я сейчас даже не говорю о том, что Украинская церковь [МП] - единственная каноническая - и ее не просит, что сразу же делает этот тезис абсурдным", - сказал Легойда.

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Он уверен, что Варфоломей, пытаясь легализовать Предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, "якобы снимает с него анафему, но самым фактически дает понять, что автокефалия ничего не значит".

Легойда аргументирует это тем, что Русская церковь автокефальна, из-за чего только внутри ее может быть принято решение отменить наложенную ранее анафему.

"И когда Константинопольский патриарх самостоятельно разрешает этот вопрос, то он обессмысливает саму идею автокефалии. Если, допустим, итальянский суд кого-то осудил, как может суд Германии взять и пересмотреть это решение?" - спрашивает представитель РПЦ.

Как писал OBOZREVATEL, 15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

У патриарха Кирилла заявили, что Константинополь принял "катастрофические решения для всего мирового православия".

В свою очередь в УПЦ МП пообещали, что "ответ будет самым решительным и жестким", а также заявили, что Вселенский Патриарх Варфоломей должен быть предан анафеме.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ВарфоломейПатриарх Филарет
Место
Россия
Объекты
церковный конфликтРПЦУПЦ КПУПЦ МПКонстантинопольский патриархат
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапские самосвяты-раскольники могут говорить все что им вздумается. Все их бредни это ересь в чистом виде
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Livesey David
Livesey David
Сейчас платежки за газ принесут, вот будет вам "автокефалия".
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Галицький Данило
Галицький Данило
Попик мокшанской секты свидетелей хуйла, можешь эти бредни глаголить рабам Кырыла всея пингвинии! Тебе же сказали МП, в морг! З-значит в морг! А хочешь можешь сразу ,,рай'' темнейшего путлера.
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