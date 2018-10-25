Автокефалия для Украины: Варфоломей поставил на место Россию

Украина заслуживает получить самостоятельную поместную церковь так же, как и все балканские народы, несмотря на претензии РПЦ.

Соответствующее заявление сделал Вселенский патриарх Варфоломей, отметив, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви решен в интересах народа, пишет Orthodoxia.info.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", - сказал он.

Вселенский патриарх Варфоломей

Варфоломей также добавил, что вопрос автокефалии для украинской церкви стал актуальным после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

В ответ на заявление Варфоломея касательно отсутствия выбора в вопросе признания автокефалии Украинской церкви МП обозвал Вселенский патриархат "раскольниками".