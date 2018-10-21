Автокефалия для Украины: в УПЦ КП пояснили, как были разрушены планы Кремля

Утверждение единой автокефальной поместной церкви в Украине перечеркивает планы России реализовать неоимперский проект.

Такое мнение выразил архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), передает "Главред". По его словам, Кремль, вероятно, надеется на восстановление империи, но время прошло.

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот – тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", — сказал архиепископ.

Он пояснил, что в Украине никто не будет давать повод "защищать православных". А у Москвы не будет обоснования для усиления агрессии.

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", — резюмировал Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиеписком рассказал, что произойдет с украинскими монастырями, имеющими статус лавры.