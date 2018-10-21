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Автокефалия для Украины: в УПЦ КП пояснили, как были разрушены планы Кремля

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Утверждение единой автокефальной поместной церкви в Украине перечеркивает планы России реализовать неоимперский проект.

Такое мнение выразил архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), передает "Главред". По его словам, Кремль, вероятно, надеется на восстановление империи, но время прошло.

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот – тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", — сказал архиепископ.

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Он пояснил, что в Украине никто не будет давать повод "защищать православных". А у Москвы не будет обоснования для усиления агрессии.

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", — резюмировал Евстратий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиеписком рассказал, что произойдет с украинскими монастырями, имеющими статус лавры.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот " Нет, конечно, с украунской стороны, не однократно читали как там "государство отделено от религии". Порошеныч там только и ездил, рада что-то мутит.)))
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
"Автокефалия для Украины" это конечно же победа проекта "Независимая Украина". И победа автокефалии привлекла к себе внимание всего Христианского мира. Но возникает ныне опасность как бы эта победа не оставила после себя негативного послевкусия. Речь идет о том, как в любви к ближним своим провести согласованно и оперативно Объединительный Собор. А также, продемонстрировать Христианскому миру отсутствие гордыни при принятии безспорных и уважаемых всеми решений Объединительного Собора
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Галицький Данило
Галицький Данило
Галкіна, це для тебе, як часто говорять в Україні в таких випадках на моцний хлопский розум: ,,не чіпай гівно, бо буде смердіти'', а як смердить маскальщина ввесь світ знає, трупний сморід сруцкага мірка по цілому світу воняє. Євстратій(Зоря) ще толерантно назвав секту свідків путлєра ,,русской церквой'', це кегебешне збіговисько тільки до сатанинських, шайтанських, шаманських і других сект може належати. І Світу, пора цих сатаністів як можна скоріше відправити в Ад! Амінь!
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