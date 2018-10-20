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Автокефалия для Украины: РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал Папе Римскому Франциску о "неканонических" действиях Константинопольского патриархата по вопросу предоставления автокефалии УПЦ.

Как сообщает пресс-служба коммуникаций РПЦ, их встреча состоялась в Апостольском дворце в Ватикане, в ходе которой особое внимание было уделено "церковной ситуации" в Украине.

"Митрополит Иларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске", – говорится в сообщении.

Автокефалия для Украины: РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь
Автокефалия для Украины: РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь

Иларион также отметил, что в связи с действиями Константинопольского патриархата РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церквями.

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Автокефалия для Украины: РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь
Автокефалия для Украины: РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь

Однако, по словам митрополита, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-католической церковью будут и дальше развиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
А вообще после того как РПЦ праздновала Крещение Руси перед мавзолеем безбожника, атеиста и убийцы десятков тысяч священнослужителей и миллионов христиан Бланка - Ленина ..... РПЦ ЭТО НЕ ЦЕРКОВЬ ЭТО КАНЦЕЛЯРИЯ САТАНИЗМА !!!!
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
Полный треш ...сюрреализм и сатанизм в одном лице .... РПЦ общается с Ватиканом (!!!!) уже треш - по проблемам православия (!!!!!!!!) - полный сюрреализм!!!!! Ведь раньше Ватикан и Униаты имеющие Контакты с Ватиканом были хуже сатанев для РПЦ.... А тут по ходу РПЦ ГОТОВА С САТАНОЙ ДРУЖБАНИТЬ - только приходы и бабло с Украины не трогайте!!!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры доскакались, теперь и их секты прокляли...
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
Михайлов Андрей, пока только секта рпц мечется и колбасится - остальные спокойно все :)
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