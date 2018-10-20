Автокефалия для Украины: РПЦ нажаловалась Папе Римскому на Константинополь

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал Папе Римскому Франциску о "неканонических" действиях Константинопольского патриархата по вопросу предоставления автокефалии УПЦ.

Как сообщает пресс-служба коммуникаций РПЦ, их встреча состоялась в Апостольском дворце в Ватикане, в ходе которой особое внимание было уделено "церковной ситуации" в Украине.

"Митрополит Иларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске", – говорится в сообщении.

Иларион также отметил, что в связи с действиями Константинопольского патриархата РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церквями.

Однако, по словам митрополита, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-католической церковью будут и дальше развиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.