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Автохтон, фавна и дитирамб: новое украинское правописание вступило в силу

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В понедельник, 3 июня, в Украине вступила в силу новая редакция "Украинского правописания".

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, с сегодняшнего дня рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

"Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины", – сказано в сообщении МОН.

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Отметим, что документ состоит из 282 страниц, который содержит рекомендуемые нормы и правила для применения во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Без вариантов теперь употребляются слова: проєкт, проєкція (так же как ін'єкція, траєкторія, об'єкт и другие слова с латинским корнем -ject-) плеєр (play + er), конвеєр (convey + er), феєрверк.

Вместе пишутся слова: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а також слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-: архіскладни́й, гіперма́ркет, макроеконо́міка, мікрохви́лі, мультимільйоне́р, преміумкла́c, суперма́ркет, топме́неджер, топмоде́ль.

Слитно пишем слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контруда́р, віцепрем’є́р, віцеко́нсул, ексчемпіо́н, ексміні́стр, експрезиде́нт.

Украинское правописание

Украинское правописание

Вести

Пишем врозь без дефиса – пів хвилини, пів яблука, пів Києва, но одним словом как целостное понятие – півострів, півзахисник, півмісяць.

Прилагательное окончания русских фамилий передаются так: окончание -ой передаем через -ний: Донськи́й, Крути́й, Луговськи́й, Трубецьки́й, но Толстóй.

Следует писать вместе сложносокращённые слова (смешанные и составляющие аббревиатуры) и производные от них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

Слова, по которым допускается вариантность правописания: слова иноязычного происхождения (Вергілій и Верґілій, Гео́рг и Ґео́рґ, Гулліве́р и Ґулліве́р, аудієнція и авдієнція, лауреат и лавреат, аудиторія и авдиторія).

В словах, происходящих из древнегреческой и латинского языков, буквосочетание au обычно передается через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.

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В заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетание au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты: аудіє́нція и авдіє́нція, аудито́рія и авдито́рія, лауреа́т и лавреа́т, па́уза и па́вза, фа́уна и фа́вна, кафедра и катедра, ефір и етер, міф и міт.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения передаем конечно буквой т: апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, Промете́й, Таї́сія, Теодо́р.

В словах, начинающихня в украинском языке с ф, допускается орфографическая вариантность типа: ана́фема и ана́тема, дифіра́мб и дитира́мб, ефі́р и ете́р, ка́федра и кате́дра, логари́фм и логари́тм, міф, міфоло́гія и міт, мітоло́гія, Агата́нгел и Агафа́нгел, Афі́ни и Ате́ни, Борисфе́н и Бористе́н, Демосфе́н и Демосте́н, Ма́рфа и Ма́рта, Фесса́лія и Тесса́лія и др.

Будутт приниматься вариантные формы родительного падежа: ра́дості и ра́дости, любо́ві и любо́ви, Білору́сі и Білору́си.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров одобрил новое Украинское правописание, которое на протяжении 4 лет разрабатывала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Позже опубликовали полный текст нового Украинского правописания, принятого Кабмином.

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Место
Украина
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Tsalko Vova
Tsalko Vova
Долбойобізм, а не правопис
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Лукъянов Сергей
Лукъянов Сергей
логари́фм-определяется как показатель степени, в которую надо возвести основание. логари́тм-электронный аппарат для исправления речи, Теперь это одно и тоже.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да... Уж теперь то дияспора, сцуко, и горные рогули, не нарадуются. Всех нормальных украинскомовных, что говорили и учили и употребляли усреднённый полтавский говор, подгоняют под лай самых хэнэтычно правильных укров. Насколько уёбищной стала мова, после её переделки 90-х - начала 2000-х, то теперь будет вообще полное убоище.
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