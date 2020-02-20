Автобусы разбиты камнями: украинцы из Уханя "прорвались" в Новые Санжары

Эвакуированные из Китая украинцы и граждане других стран прибыли в санаторий в Новых Санжарах Полтавской области.
Как сообщило издание "РБК-Украина", перед тем как автобусы заехали на территорию санатория, произошла стычка между силовиками и местными жителями (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
По данным "Укринформа", в некоторых автобусах разбили стекла, когда они проезжали через протестующих. Люди бросали в них камни.
NewsOne отмечает, что местные жители ведут себя агрессивно, ругаются матом.
Эвакуированные украинцы и иностранцы 14 дней будут находиться в обсервации, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует новый коронавирус. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.
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