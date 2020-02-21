В сеть выложили видео, как в Новых Санжарах бросают камни в автобус с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале InfoResist, показан сам момент, когда камни попадают в автобус и разбивают окно, а люди в салоне кричат.

Разбитое камне окно автобуса InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина эвакуировала своих граждан и некоторых иностранцев из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса COVID-2019. Их доставили в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где они будут находиться на карантине 14 дней.

Местные жители оказались недовольны этим и устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями. В результате столкновений пострадали 10 человек. Правоохранители задержали 24 человек и открыли пять уголовных производств.

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