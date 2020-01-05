Авто разорвало: на трассе под Киевом произошло жуткое ДТП

На Новообуховской трассе в Киеве в ночь на 5 января произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan.

Как сообщает Информатор, водитель на Renault Logan, ехавший ночью домой в село под Киевом, на Новообуховской трассе не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате удара машину разорвало пополам.

Водитель чудом остался жив – его сидение полностью уцелело. В медицинской помощи он не нуждался. По словам очевидца, авария произошла из-за собаки, которая якобы выбежала на дорогу. Точную причину ДТП установит следствие.

Как сообщает OBOZREVATEL, в субботу, 4 января, около 21:45 в с. Басюнин Львовской области автомобиль "Lexus GS300" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Chevrolet Malibu". В результате ДТП погиб маленький ребенок.

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