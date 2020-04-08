Украина бесплатно получит партию противовирусного препарата "Фавипиравир" ("Авиган") от правительства Японии.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины. Токийская газета Yomiuri Shimbun ранее писала, что разработанный местной компанией "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705") хорошо показал себя при исследованиях как средство для лечения COVID-19.

Украина получит лекарство от коронавируса "Авиган" Иллюстрация

Первоначально препарат разрабатывался как средство против гриппа, но в ходе экспериментов, утверждают в Японии, показал "положительные результаты" в лечении коронавируса.

Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".

Україна безкоштовно отримає партію противірусного препарату фавіпіравір (“Авіган”) від Уряд Японії. @DmytroKuleba: “Ми вдячні 🇯🇵Уряду, що дуже швидко відгукнулись на наше прохання про допомогу і 🇺🇦 увійшла до переліку країн, які отримають ці ліки”.



➡️ https://t.co/oy8g8K4jMR pic.twitter.com/WzLqEL60fU — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 8, 2020

Как писал OBOZREVATEL, "Авиган" – синтетический противовирусный препарат, который применяется при лечении гриппа, желтой лихорадки, вируса Эбола и других инфекций. С началом эпидемии нового коронавируса медики стали применять его для лечения пациентов с COVID-19. По мнению некоторых врачей, эффективность препарата резко падает в случае более выраженных симптомов.

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