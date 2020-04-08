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9 апреля • обновлено в 01:22
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Украина получит лекарство от коронавируса из Японии

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Украина бесплатно получит партию противовирусного препарата "Фавипиравир" ("Авиган") от правительства Японии.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины. Токийская газета Yomiuri Shimbun ранее писала, что разработанный местной компанией "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705") хорошо показал себя при исследованиях как средство для лечения COVID-19.

Украина получит лекарство от коронавируса "Авиган"

Украина получит лекарство от коронавируса "Авиган"

Иллюстрация

Первоначально препарат разрабатывался как средство против гриппа, но в ходе экспериментов, утверждают в Японии, показал "положительные результаты" в лечении коронавируса.

Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".

Как писал OBOZREVATEL, "Авиган" – синтетический противовирусный препарат, который применяется при лечении гриппа, желтой лихорадки, вируса Эбола и других инфекций. С началом эпидемии нового коронавируса медики стали применять его для лечения пациентов с COVID-19. По мнению некоторых врачей, эффективность препарата резко падает в случае более выраженных симптомов.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Лекарства в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь Министерство иностранных дел Украины лекарства вирус
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Куни Чан
Куни Чан
По мнению некоторых врачей, эффективность препарата резко падает в случае более выраженных симптомов. Арбидол себя тоже хорошо показал, придуман пол века назад в кровавом СССР
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Безкоштовные испытания на подопытных хрюкоидах
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
А перевірять будем на Зеленському, чи почнемо спочатку з Юзика?!
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