Авиация не тушит пожары на Луганщине из-за вероятности обстрелов сепаратистами

В Луганской области авиация не может тушить масштабные лесные пожары, которые вспыхнули 7 июля, из-за вероятности обстрелов сепаратистами.

Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, два заправленных самолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были готовы привлечь к тушению пожаров. Однако представители оккупационных властей не дают никаких гарантий безопасности.

"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем", – сказал он.

Гайдай заявил, что дополнительно рисковать жизнью людей никто не будет. Он сообщил, что, по предварительным данным, в результате лесных пожаров сгорело 5 тысяч гектаров земли.

Как писал OBOZREVATEL ранее: