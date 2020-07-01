Авиакомпания Wizz Air открыла базу во Львове: названы направления полетов

Венгерский лоукост Wizz Air 1 июля открыл вторую в Украине базу – в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины. В июле компания планирует осуществлять из Львова рейсы в 5 европейских городов: Биллунн, Таллинн, Лиссабон, Гамбург и Щецин.

Кроме того, Wizz Air расширяет маршрутную сеть и открывает рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что открытие новой базы Wizz Air принесет Львову более $100 млн инвестиций в 2020 году и создаст более 30 рабочих мест.

"Украинская авиаотрасль нуждается в скорейшем восстановлении для стабильного дальнейшего функционирования и роста. Поэтому очень приятно, что как и украинские, так и ведущие международные авиакомпании не теряют оптимизма во время коронакризиса, а наоборот, ищут новые возможности для развития, открывая новые популярные направления. Wizz Air является ведущей лоукост-компанией, которая одна из первых зашла на украинский рынок еще в 2008 году", – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская отметила, что из аэропорта уже открыты 17 направлений в разные города Европы.

"Мы очень благодарны WizzAir, которая во время кризиса первая открыла рейсы из Львова. Авиакомпания сейчас не только восстанавливает существующие направления, но и увеличивает маршрутную сеть. Ждем открытия Европы для украинских туристов уже в июле", – заявила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила, что с 17 июня возобновила работу своей базы в аэропорту "Киев" ("Жуляны") и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.