Авиакомпания Emirates оплатит похороны пассажиров, заразившихся COVID-19 в полете

Авиакомпания Emirates покроет расходы на похороны пассажиров, заразившихся коронавирусом в полете. В случае летального исхода предложат 1500 евро.

Если сразу после перелета человеку будет поставлен диагноз COVID-19, авиакомпания покроет медицинские расходы на сумму до 150 тысяч евро, сообщает The New York Post.

Также авиаперевозчик обещает платить 100 евро в день на расходы по проживанию в гостинице во время обязательного карантина.

В Emirates подчеркнули, что обеспечивают безопасность в пути и являются первой авиакомпанией, предложившей такую страховку.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна коронавируса.