Авиакатастрофа в Казахстане: стали известны фамилии украинцев, которые были на борту

В крушении самолета в Казахстане пострадали два гражданина Украины – Яна и Юрий Сон, 28 и 29 лет.

Как сообщили OBOZREVATEL в посольстве Украины в Казахстане, супружеская пара травмировалась и сейчас находится в госпитале.

В Казахстане разбился пассажирский самолет МВД Казахстана

У них компрессионные переломы позвоночников с 3 по 7 отдел. "Врачи говорят, что состояние их тяжелое, но стабильное. Опасности за их жизни нет. Врачи делают все возможное, чтобы им помочь. В понедельник будет заседать консилиум", – рассказали в посольстве.

Яна и Юрий были в гостях у бабушки. Сейчас родственники их уже навестили в больнице. Там же находится и представитель посольства, который решает все вопросы. Им будут переданы телефоны, чтобы они могли связаться с родными в Украине. Также в катастрофе они потеряли свои документы, сейчас посольство занимается их восстановлением.

В Казахстане разбился пассажирский самолет МВД Казахстана

После того, как их вылечат, будет решаться вопрос их транспортировки в Украину.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане рано утром 27 декабря упал и разбился самолет компании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек – 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Об этом сообщило МВД Казахстана. Лайнер выполнял рейс "Алмата – Нурсултан".

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