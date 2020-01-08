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8 января • обновлено в 12:56
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Авиакатастрофа в Иране: украинец рассказал, как чудом спасся от смерти

15.5т
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Украинец Андрей Бузаров собирался лететь 8 января на самолете, который разбился в Тегеране, но перенес полет на 9 января.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Ничего себе новость с утра. Хорошо, что я несколько дней назад взял билет на рейс Тегеран-Киев на 9 число, а не на 8, хотя изначально должен был вылетать 8", – отметил украинец.

Бузаров сообщил, что он планировал вылелать 8 числа, но в МАУ ему порекомендовали купить на 9 января, так как он был дешевле.

"Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ", – поделился он.

Андрей Бузаров

Андрей Бузаров

Facebook Бузаров

Билет

Билет

Facebook Бузаров

Билет на самолет

Билет на самолет

Facebook Бузаров

Андрей Бузаров

Андрей Бузаров

Facebook Бузаров

Подтверждение рейса

Подтверждение рейса

Facebook Бузаров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет
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