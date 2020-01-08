Авиакатастрофа в Иране: украинец рассказал, как чудом спасся от смерти

Украинец Андрей Бузаров собирался лететь 8 января на самолете, который разбился в Тегеране, но перенес полет на 9 января.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Ничего себе новость с утра. Хорошо, что я несколько дней назад взял билет на рейс Тегеран-Киев на 9 число, а не на 8, хотя изначально должен был вылетать 8", – отметил украинец.

Бузаров сообщил, что он планировал вылелать 8 числа, но в МАУ ему порекомендовали купить на 9 января, так как он был дешевле.

"Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ", – поделился он.

Андрей Бузаров Facebook Бузаров

Билет Facebook Бузаров

Билет на самолет Facebook Бузаров

Андрей Бузаров Facebook Бузаров

Подтверждение рейса Facebook Бузаров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

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