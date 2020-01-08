Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: в ГПУ отреагировали на просьбу Зеленского

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, который летел рейсом PS752 по маршруту Тегеран – Киев.
Об этом ведомство сообщило на своем Telegram-канале, Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.
"Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы. Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) ", – написали в Офисе Генпрокурора.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Telegram канал Офиса генпрокурора
скрин
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинский. В сети показали их имена.
В МАУ заявили, что самолет перед катастрофой успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.