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8 января • обновлено в 12:56
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Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: в ГПУ отреагировали на просьбу Зеленского

1.3т
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Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, который летел рейсом PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

Об этом ведомство сообщило на своем Telegram-канале, Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы. Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) ", – написали в Офисе Генпрокурора.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Telegram канал Офиса генпрокурора

Telegram канал Офиса генпрокурора

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ Офис генерального прокурора Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько лет этому "ероплану"? В Украине летает одно старье любых авиакомпаний, как и ездит в основном б/у автомобили и как люди не опасаются летать на этой дребедени. По причине в т.ч. старого авиапарка цены на билеты дешёвые.
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