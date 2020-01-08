Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: в ГПУ отреагировали на просьбу Зеленского

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, который летел рейсом PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

Об этом ведомство сообщило на своем Telegram-канале, Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы. Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) ", – написали в Офисе Генпрокурора.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Telegram канал Офиса генпрокурора скрин

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