Авиакатастрофа МАУ: Бутусов выдвинул свою хронологию событий

Иранцы могли сбить Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" по тому же сценарию, как был сбит россиянами малазийский Boeing 777 над Донбасом в 2014 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что, согласно заявлениям руководства западных стран, катастрофа в Тегеране могла быть атакой зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Этот комплекс входит в состав Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, который США объявили террористической организацией.

По мнению Бутусова, события происходили так:

8 апреля 2019-го года президент Трамп объявил террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) – главную военно-политическую организацию Ирана, основу режима аятоллы, по сути государство в государстве. США установили причастность КСИР к теракту в Саудовской Аравии в 1996-м, когда погибло 19 американцев.

В ответ на нападения проиранских боевиков и убийство одного американца в Киркуке 27 декабря 2019 года, беспилотники США уничтожили 37 проиранских бойцов, включая одного из командиров КСИР генерала Касема Сулеймани.

Близ Тегерана размещен командный пункт ПВО страны Хавар Шар, подчиненный армии Ирана, откуда идет управление всеми радарами и батареями зенитных ракет. Но зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1" входят в состав Аэрокосмических сил КСИР для прикрытия тайных операций. В армии Ирана "Тор-М1" нет.

ЗРК "Тор-М1" создан для поражения низколетящих высокоскоростных истребителей и крылатых ракет, и когда за доли секунды оператор может не успеть среагировать, у ЗРК можно включить автоматический режим работы. В этом режиме он сам поражает любые цели, которые не отвечают на запрос "свой-чужой".

21 августа 2010 года Иран готовил пуск первого энергоблока Бушерской АЭС. Аэрокосмические силы КСИР усилили ПВО станции "Торами". 17 августа 2010-го истребитель иранских ВВС "Фантом" выполнял тренировочный полет близ станции. Армейская ПВО видела цель и не стреляла, а "Тор" АКС КСИР, очевидно, получил приказ действовать самостоятельно, пустил ракету и сбил свой истребитель. То есть прецедент беспорядочной стрельбы уже был.

Ночью 8 января 2020-го Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке. Обстрел осуществляли Аэрокосмические силы КСИР, прикрытие тайной операции осуществляли "Торы". Они ожидали американской контратаки. Американцы наносят первый удар "Томагавками", и "Торы" – самое эффективное оружие Ирана для поражения крылатых ракет.

Возникла та же тактическая ситуация, как и 17-го июля 2014-го года на Донбассе, когда российское командование для обеспечения секретности направило в засаду на украинские самолеты одну установку "Бук-М1", без радара управления, без связи с системой ПВО, без средств распознавания целей, а просто с приказом сбивать всех, ведь на Украину можно списать все ошибки и жертвы. Тактическая проблема аналогична и здесь – ЗРК "Тор" получил приказ действовать автономно. Самолеты садились и взлетали в аэропорту каждые 20-30 минут, но в 06.18 ЗРК "Тор" пустил ракету по украинскому "Боингу". Думаю, командующий КСИР дал приказ действовать по обстановке и какой-то командир расчета по какой-то причине включил автоматический режим атаки ЗРК.

Кроме того, журналист отметил, что, по его мнению, намеренная атака на самолет МАУ является маловероятной.

"Атака самолета над аэропортом на небольшой высоте – это практически гарантированное разоблачение. Но Иран саморазоблачаться не хочет и наоборот, пытается переложить ответственность со своего командования на Украину. Не думаю, что у них есть шансы это доказать, за гибель стольких людей и самолета Ирану придется дорого заплатить. Но Украина должна подтолкнуть побыстрее иранцев к правильным решениям и сотрудничеству. Шансов оправдаться у Ирана, учитывая его острую конфронтация с Западом, практически нет", – написал он.

Также Бутусов добавил фото двигателей Боинга. На фото видно, что один из них не обгорел даже после удара о землю, он явно был исправен и не взрывался и не горел, как это должно было бы произойти при "технической версии", которую озвучил изначально Иран. А второй хоть и черного цвета, но также не был причиной гибели самолета – он не взорвался, лопатки турбин на месте.

"Двигатели показывают однозначно – на самолете произошло что-то не штатное и не техническое, иначе бы экипаж имел возможность спасти машину. То есть двигатели не могли нанести самолету смертельные повреждения, более того, даже на одном целом двигателе самолет мог бы спокойно приземлиться в аэропорту. Но у экипажа такой возможности не оказалось, самолет погиб почти мгновенно", – добавил журналист.

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