"Август завершается, погода не меняется": синоптик дала прогноз на последний рабочий день лета

В пятницу, 30 августа, над Украиной зависнет антициклон, а это значит, что будет много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, уточнив, что ветер ожидается юго-восточный и восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня +25… +29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина – +22... +25 градусов.

Отличная погода для прогулок под парусом

В Киеве в последний рабочий день лета ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью +13… +16 градусов, днем около +27 градусов.

В столице и окрестностях ночью и рано утром будет южный, слабый ветер, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м/с, днем юго-восточный, умеренный, вечером – ближе к восточному, слабый.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.

Ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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