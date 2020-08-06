Август будет дождливым: народный синоптик дал прогноз на месяц

Юрий Сергиенко Общество 06:30, 6.08.2020

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал небольшие дожди в Украине в течение августа.

Он рассказал "Фактам", что осадков стоит ожидать с 5 по 9 и с 21 по 30 число.

Также Горбань отметил, что погода в августе будет колебаться.

По его словам, до середины месяца днем температура воздуха составит 26-27 градусов, а во второй половине месяца наступит жара – от 29 до 31 градуса. При этом по ночам ожидается +17+18.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала похолодание в Украине со следующей недели.

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