Август будет дождливым: народный синоптик дал прогноз на месяц
В августе в Украине ожидаются дожди. Фото Pixabay.
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал небольшие дожди в Украине в течение августа.
Он рассказал "Фактам", что осадков стоит ожидать с 5 по 9 и с 21 по 30 число.
Также Горбань отметил, что погода в августе будет колебаться.
По его словам, до середины месяца днем температура воздуха составит 26-27 градусов, а во второй половине месяца наступит жара – от 29 до 31 градуса. При этом по ночам ожидается +17+18.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала похолодание в Украине со следующей недели.
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