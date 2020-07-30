Авдеевку освободили от террористов 6 лет назад: как проходила блестящая операция ВСУ

Шесть лет назад, 29-30 июля 2014 года, Вооруженные силы Украины совместно с бойцами "Правого сектора" в ходе блестяще проведенной операции освободили от террористов Авдеевку Донецкой области.

Бои на ее окраинах продолжаются и сегодня: помимо тактической важности города, там находится один из крупнейших в Европе коксохимических заводов – Авдеевский коксохимический завод. За время обороны Авдеевки Украина потеряла около ста военных, еще сотни бойцов были ранены. К годовщине освобождения города OBOZREVATEL предлагает вспомнить события тех дней в деталях.

Освобождение Авдеевки: как это было

Авдеевка, с конца апреля 2014 года находившаяся под контролем так называемой ДНР, была освобождена 30 июля 2014 года.

Блестящую освободительную операцию провели военные 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады "Холодный яр" совместно с бойцами "Правого сектора". На вооружении украинцев было три танка и пять БМП-2.

Операция началась вечером 29 июля. Отражая шквальный обстрел террористов, украинские бойцы дошли до центра города, взяли под контроль исполком и отделение милиции.

Утром 30 июля зачистка продолжилась. Военные объехали большую часть Авдеевки и нашли брошенный склад боеприпасов: в спешке сбегающие боевики ДНР мало что успели вывезти из города.

К счастью, освободительная операция обошлась без потерь. Ее важность состоит в том, что Авдеевка является частью донецко-макеевской агломерации и позиции вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу Донецк – Горловка.

Авдеевка была освобождена 30 июля 2014 года. Фото: "Повернись живим" / Facebook

Воспоминания участника событий

Вот как вспоминает события 28-30 июля непосредственный участник событий Кирилл Недря ("Доцент"), в прошлом – заместитель командира 5 механизированной роты:

"28 июля в первой половине дня состоялось совещание, после чего мы отправились в направлении Авдеевки. Наша группа обошла врага и атаковала его со стороны объездной, вышла на блокпост в районе девятиэтажки. Сбили блокпосты, вышли на рубеж вблизи развлекательного комплекса "Царская охота" и закрепились.

На следующий день, 29 июля 2014-го, подошло подкрепление с нашей 93-й бригады и бойцы "Правого сектора", вместе с которыми полностью освободили город.

Большую роль в этой операции сыграл фарт, удача...

Враг успокоился и расслабился, решив, что всё уже закончилось. Но тут в атаку пошли мы, и неожиданно выбили противника. Следует отметить, что хотя боевики и вели плотный огонь, а некоторые БМП получили по две гранаты из РПГ, обошлось без потерь", – цитирует бойца AVDEEVKA.CITY.

Авдеевка сегодня

В 2020 году Авдеевка отмечает шестую годовщину своего освобождения. На 30 июля в городе запланированы праздничные мероприятия, такие как торжественное поднятие флагов военных подразделений, возложение цветов, выставки и другие.

При этом бои на окраинах Авдеевки продолжаются и сегодня. За время обороны города Украина потеряла около 100 военных, еще сотни бойцов получили ранения. В 2017 году под Авдеевкой был открыт мемориал воинам, погибшим в Авдеевский промзоне и в ее окрестностях.

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