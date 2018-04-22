Донбассу вернут воду: истерика главаря "ДНР" не получила подтверждения

В воскресенье, 22 апреля, сотрудники Донецкой фильтровальной станции в сопровождении наблюдателей ОБСЕ вышли на работу и приступили к запуску оборудования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Как сообщают оперативные службы, по состоянию на сейчас уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", - написал он.

В штабе АТО также заинтересованы в скорейшем возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водоснабжение для сотен тысяч украинцев.

Как передает УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в Киеве.

"Штаб антитеррористической операции заинтересован в скорейшем снятии напряженности вокруг Донецкой фильтровальной станции, восстановлении ее бесперебойной работы и возобновлении водоснабжения сотен тысяч украинцев, проживающих как на подконтрольной Украине, так и временно оккупированных российско-оккупационными войсками территориях", - сказал он.

По словам спикера, украинская сторона неукоснительно соблюдает Минские договоренности, включая обеспечение режима "тишины" возле объектов критической инфраструктуры Донбасса.

"Силы антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неукоснительно соблюдать Минские договоренности по всей линии разграничения сторон. Это касается и взятых обязательств по обеспечению режима "тишины" возле объектов критической инфраструктуры Донбасса. Речь идет о предоставлении гарантий безопасности передвижения рабочего персонала к Донецкой фильтровальной станции и проведения зеркального патрулирования в районе Авдеевки", - подчеркнул Праута.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники Донецкой фильтровальной станции 17 апреля попали под обстрел боевиков по дороге на работу.

В связи с этим главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что власти Киева готовятся к очередным наступательным действиям на Донбассе.