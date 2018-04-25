Авария на ЧАЭС: стало известно о новых проблемах с саркофагом

Возведение над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС новой арки безопасного конфайнмента не решило проблему катастрофы, а только создало условия для работ по демонтажу старого саркофага.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по вопросам атомной энергетики Ирина Головко.

"Сейчас мы, к сожалению, еще очень далеки, чтобы сказать, что вопрос Чернобыля закрыт. Все помнят, как в ноябре 2016 года торжественно насунули эту арку, новый безопасный конфайнмент на разрушенный 4-й энергоблок. Но это был лишь первый шаг", - отметила Головко.

По ее словам, следующим шагом будет демонтаж саркофага и разбор завалов под ним.

"Основная цель этой арки - создать условия и дать время, чтобы можно было приступить к ликвидации последствий, а именно к разбору старого саркофага и завалов. И далее нас ожидает очень дорогая работа по разбору конструкций этого саркофага", - подчеркнула она.

Пока проблема заключается в отсутствии планов работ и средств на их выполнение.

"Срок эксплуатации этого саркофага был 30 лет. Его немного продлили до 2023 года. То есть у нас есть пять лет, чтобы его разобрать. Но ситуация сложилась так, что конкретных проектов как это сделать еще нет. Также нет и конкретно выделенного финансирования на эти задачи", - подытожила эксперт.

Как сообщал Обозреватель, в день годовщины Чернобыльской аварии, 26 апреля, в Украине покажут короткометражный фильм-постсимфонию "Арка", полностью снятый на территории Чернобыльской зоны отчуждения и собравший награды и номинации по всему миру.