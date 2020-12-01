Аваков жестко отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения: полный текст заявления

Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядяться в патриотов и представляют угрозу гражданам Украины.

Об этом сказано в заявлении министра МВД Арсена Авакова на сайте МВД по поводу видеообращения якобы патриотов с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать.

Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны.

Украина – наш общий дом. Только вместе будем сильнее", – сказано в заявлении.

Напомним, на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

Ролик был опубликован в YouTube еще 27 ноября, однако позже его удалили "за нарушение условий использования YouTube".

На видео мужчина в камуфляжной одежде и балаклаве на фоне флага "Правого сектора" обратился к закарпатским венграм.

"Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт, получает какие-то гранты... Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду. Мы знаем, где работаете, где живете, где находятся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", – сказал мужчина.

Псевдопатриот обратился к закарпатским венграм Скриншот

В конце ролика он показал нацистский жест, подняв вверх правую руку.

Как сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции, действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины поручено следственному управлению полиции Закарпатья. За разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

"Украина – демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Партия "Правый сектор" заявила "5 каналу", что не имеет отношения к провокационному видео с угрозами в адрес украинских венгров.

"Никакого вообще отношения ни организация "Правый сектор", ни любые активисты "Правого сектора" не имеют к этому всему. Это не флаг "Правого сектора", это просто красно-черный флаг и снизу или шарфик, или что-то такое, что у нас продается на каждом шагу. То есть это даже не наша символика официальная", – заявил руководитель партии Андрей Тарасенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

Тем временем в Венгерской культурной ассоциации Закарпатья считают, что исполнение гимна чужой страны на заседании Сюртовской объединенной территориальной общины не является чем-то запрещенным. По словам секретаря организации Дарчи Каролины, речь идет о торжественных мероприятиях, на которых не принимаются решения.

На Закарпатье Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов местной ОТО, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги, на наличие состава преступления.