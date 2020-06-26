Аваков уточнил данные по жертвам наводнений в западной Украине

По состоянию на 26 июня пропавшими без вести в результате масштабных наводнений в западных областях Украины могут быть не менее трех человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера". По словам главы МВД, из-за разрушений, вызванных стихией, погибло три человека.

Аваков уточнил, что пропавших без вести в Верховинском районе ежедневно ищут военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, министр сравнил количество жертв нынешнего паводка со стихийным бедствием 2008 года.

"В 2008 году это были 38 человек. Почему мы имеем меньшее количество погибших людей: вовремя сообщили, что не надо выбираться, потому что когда надо было, мы забирали вертолетами", – пояснил он.

Напомним, по состоянию на 26 июня известно о трех погибших из-за стихии на западе Украины: в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток и утонула. В Яблунице в реку взлетел автомобиль – водитель и пассажир погибли.

Отметим, также Аваков рассказал, что из-за наводнения в западных областях появились проблемы с наличием питьевой воды: катаклизм затопил около пяти тысяч колодцев питьевой воды. Теперь её туда доставляют на вертолетах.

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