"Неоправданная остервенелость": Аваков сравнил Новые Санжары со Славянском

Во время стычек на протестах в Новых Санжарах на Полтавщине, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, одному из полицейских пробили голову камнем.
Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" от 20 февраля сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится в Полтавской области. Он уточнил, что когда местные жители забрасывали автобус с украинцами камнями, тяжелые травмы получили двое человек.
Министр признался, что его шокировало поведение людей. "То, что я сегодня увидел, я очень честно скажу, меня это просто потрясло. У меня полнейшее дежавю – последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Когда тоже разговаривал с людьми и... вот у меня абсолютно схожее ощущение", – сказал Аваков.
Протесты в Новых Санжарах против людей из Китая
Коллаж
Он подчеркнул, что протестующим не хватает человечности. "Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость", – отметил Аваков, подчеркнув, что думать об инциденте нужно всем: не только власти, но и гражданам.
"Так оставлять нельзя. Что-то у нас не так с осознанием происходящего", – сказал глава МВД.
Он уточнил, что злоумышленники, которые устроили потасовки на акции протеста, задержаны. Аваков также поблагодарил всех полицейских и спасателей, которые работали в Новых Санжарах.
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове.
Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине, но там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.
В итоге против протестующих применили военную спецтехнику. Силовики начали расчищать проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы освободить дорогу.
Докторам, которых направили в Новые Санжары, выдали каски и бронежилеты, чтобы они безопасно смогли добраться до места, где разместят эвакуированных.
В свою очередь глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что украинцы, которые прибыли из Китая, пребывают в очень подавленном психологическом состоянии из-за массовых протестов против них.
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