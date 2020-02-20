"Неоправданная остервенелость": Аваков сравнил Новые Санжары со Славянском

Во время стычек на протестах в Новых Санжарах на Полтавщине, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, одному из полицейских пробили голову камнем.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" от 20 февраля сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится в Полтавской области. Он уточнил, что когда местные жители забрасывали автобус с украинцами камнями, тяжелые травмы получили двое человек.

Министр признался, что его шокировало поведение людей. "То, что я сегодня увидел, я очень честно скажу, меня это просто потрясло. У меня полнейшее дежавю – последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Когда тоже разговаривал с людьми и... вот у меня абсолютно схожее ощущение", – сказал Аваков.

Протесты в Новых Санжарах против людей из Китая Коллаж

Он подчеркнул, что протестующим не хватает человечности. "Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость", – отметил Аваков, подчеркнув, что думать об инциденте нужно всем: не только власти, но и гражданам.

"Так оставлять нельзя. Что-то у нас не так с осознанием происходящего", – сказал глава МВД.

Он уточнил, что злоумышленники, которые устроили потасовки на акции протеста, задержаны. Аваков также поблагодарил всех полицейских и спасателей, которые работали в Новых Санжарах.

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