Главная Новости
21 февраля • обновлено в 01:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Неоправданная остервенелость": Аваков сравнил Новые Санжары со Славянском

Читать материал на украинском

Во время стычек на протестах в Новых Санжарах на Полтавщине, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, одному из полицейских пробили голову камнем.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" от 20 февраля сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится в Полтавской области. Он уточнил, что когда местные жители забрасывали автобус с украинцами камнями, тяжелые травмы получили двое человек.

Министр признался, что его шокировало поведение людей. "То, что я сегодня увидел, я очень честно скажу, меня это просто потрясло. У меня полнейшее дежавю – последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Когда тоже разговаривал с людьми и... вот у меня абсолютно схожее ощущение", – сказал Аваков.

Новости
"Вирус ненависти опаснее коронавируса!" Глава УГКЦ пристыдил украинцев за "бунт" на Полтавщине

Протесты в Новых Санжарах против людей из Китая

Протесты в Новых Санжарах против людей из Китая

Коллаж

Он подчеркнул, что протестующим не хватает человечности. "Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость", – отметил Аваков, подчеркнув, что думать об инциденте нужно всем: не только власти, но и гражданам.

"Так оставлять нельзя. Что-то у нас не так с осознанием происходящего", – сказал глава МВД.

Он уточнил, что злоумышленники, которые устроили потасовки на акции протеста, задержаны. Аваков также поблагодарил всех полицейских и спасателей, которые работали в Новых Санжарах.

Аваков сравнил Новые Санжары со Славянском

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Полтава
Теги
болезнь протест Министерство внутренних дел Украины полиция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
6
Смешно
2
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
"протестувальникам не вистачає людяності."..ха-ха-ха-ха,ч е р н о ж о п ы й п и д а р а с,сАбаков учит украинцев человечности..Расскажи им про рюкзачки,чурка..Сколько ты украл у этих бесчеловечных протестующих?..ха-ха-ха-ха...Только вешать..Всех троих..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Cachko Elena
Cachko Elena
а что в славянске было после освобождения , не хотели, что бы их освобождали ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги