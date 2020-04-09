Аваков сообщил, когда Украина вернется к нормальной жизни

Глава МВД Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в мае, а оправится окончательно к лету.

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Соответствующий пост он опубликовал в Facebook в четверг, 9 апреля. Министр подчеркнул, что никто не может знать, когда карантин закончится, "и если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте".

"Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая", – написал он.

Аваков уточнил, что такой исход возможен, если украинцы "не сорвутся с текущей модели сопротивления вирусу" и "удержат порядок и дисциплину". "Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", – написал он.

Арсен Аваков МВД

"Я очень хочу, что б Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 погибшими за сутки.

Поэтому, когда закончится карантин – решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело", – подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это, вероятно, в мае.