Виновные в поджоге лесов в Чернобыльской зоне и Житомирской области не отделаются только штрафами, а будут нести более суровое наказание.

Как написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, спасатели обнаружили 4 очага возгорания на площади около 100 метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Арсен Аваков

"Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Но… какие же ссс*ки! Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?", – возмутился он.

По словам главы МВД, полиция уже занимается этим и другими инцидентами.

"Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу. Но какие ж негодники. Тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию, а кто-то из-за угла… Ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", – подчеркнул Аваков.

Facebook Арсена Авакова

Facebook Арсена Авакова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля и продолжаются до сих пор, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

17 апреля в Чернобыльской зоне зафиксировали новые очаги возгорания, которые были полностью потушены ранее.