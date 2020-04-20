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20 апреля • обновлено в 13:32
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Аваков разозлился из-за поджогов в Украине и пригрозил виновным

3.1т
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Виновные в поджоге лесов в Чернобыльской зоне и Житомирской области не отделаются только штрафами, а будут нести более суровое наказание.

Как написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, спасатели обнаружили 4 очага возгорания на площади около 100 метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Но… какие же ссс*ки! Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?", – возмутился он.

По словам главы МВД, полиция уже занимается этим и другими инцидентами.

"Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу. Но какие ж негодники. Тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию, а кто-то из-за угла… Ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", – подчеркнул Аваков.

"Какие же с*ки!" Аваков разозлился из-за поджогов в Украине и пригрозил виновным

Facebook Арсена Авакова

"Какие же с*ки!" Аваков разозлился из-за поджогов в Украине и пригрозил виновным

Facebook Арсена Авакова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля и продолжаются до сих пор, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

17 апреля в Чернобыльской зоне зафиксировали новые очаги возгорания, которые были полностью потушены ранее.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Чернобыльская АЭС пожар
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Червоний Данило
Червоний Данило
дать по 10 лет строгача!
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Мир Миру
Мир Миру
А як справи у ветерана АТО, який здійснив самоспалення під офісом Зеленського?
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Матерящийся министр мвд , це европейские достижения майдана?!
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