Аваков рассказал, почему Маркив был готов отбыть все 24 года в тюрьме Италии

Юрий Сергиенко Общество 22:43, 6.11.2020 Обновлено: 23:06, 6.11.2020

Боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был готов отбыть 24 года тюремного заключения в Италии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 ноября, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, нацгвардеец не согласился просить о помиловании, потому что это означало бы, что украинские военные совершают преступления на Донбассе.

"На первом суде в Павии мы поняли, что будет борьба, потому что журналист из этого города и суд присяжных примет решение не в нашу пользу. Тогда приехали побратимы Виталия, командующий НГУ, которые давали показания о том, что Виталий непричастен к гибели Роккелли. Судья выслушала и все", – рассказал глава МВД.

По словам Авакова, тогда он сказал Маркиву, что тот может признать вину и просить о помиловании. Однако проблема была еще в том, пояснил министр, что был еще один иск – против Украины. Поэтому в случае признания нацгвардейцом вины, это означало бы, что украинские воины совершали военные преступления.

"Гвардеец ответил: "Нет, я не могу пойти на это, за меня борется государство и если нужно, отбуду наказание"", – добавил министр.

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