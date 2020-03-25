"Готовы по телефону контролировать": Аваков рассказал, как будут следить за украинцами в самоизоляции

Министерство внутренних дел Украины рассматривает возможность контроля граждан на самоизоляции из-за коронавируса с помощью телефонов.

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Об этом 25 марта заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщается на сайте ведомства. Он уточнил, что отслеживать передвижение не будут, пока не введено чрезвычайное положение в стране.

"Мы готовы по телефону контролировать, но это – нарушение конституционных прав и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", – отметил Аваков.

Он напомним, что каждый украинец, который вернулся из-за границы, должен самоизолироваться.

"Всех, кто прибывал, и еще будет прибывать, проверяют врачи - визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но быстрые тесты не дают полной картины. Если человек только заразился, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый-десятый день. Таким образом мы все равно рискуем", – пояснил он необходимость самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы МВД Антон Геращенко выразил желание усилить контроль за гражданами на карантине через мобильные телефоны. По его словам, действующих мер недостаточно и, возможно, придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей.

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