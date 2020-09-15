Аваков призвал хасидов не провоцировать ситуацию на границе с Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины и призвал их не провоцировать ситуацию на границе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Министр встретился с хасидами в Умани.

Аваков подчеркнул, что Украина с уважением относится ко всем религиозным конфессиям и всегда обеспечивает безопасность и порядок во время проведения обрядов и массовых акций.

Однако в связи с мировой пандемией COVID-19, правительство вынуждено ограничивать в соответствии с карантинными условиями все массовые акции, в том числе религиозные.

В МВД подчеркнули, что ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий.

Именно поэтому, уточнили в министерстве, в этом году в связи с распространением коронавирусной болезни Кабинетом министров Украины принято решение о запрете въезда паломников в город Умань для празднования Рош ха-Шана.

"Ежегодно город принимал от 20 до 50 тыс. паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID-19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан – превыше всего. Мы призываем паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", – отметил Аваков.

Представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел касательно решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обратилась к Беларуси из-за ситуации с хасидами на границе.

Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несколько сотен хасидов 15 сентября заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси. Из-за этого со стороны белорусского пункта пропуска образовалась огромная очередь из грузовиков.

Хасида, который попытался незаконно попасть в Украину через границу с Беларусью, принудительно вернули на смежную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.