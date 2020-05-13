Аваков пригрозил уголовной ответственностью за невыплаты медикам

Законом предусмотрена уголовная ответственность за невыплату или задержку доплат медикам, которые лечат больных коронавирусом COVID-19.

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При необходимости будут проведены расследования, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, слова которого приводятся на сайте МВД.

"Действующее законодательство предусматривает, что, если есть невыплата зарплаты людям или задержка – это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые премьер-министр поручил Минздраву", – подчеркнул министр.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что зарплаты с надбавками в 300% получили уже 18 областей, еще в шести областях проводится анализ по поводу каждого медицинского учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине медикам перечислили премии за март, введенные за усиленную борьбу с пандемией коронавируса.

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