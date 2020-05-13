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14 мая • обновлено в 16:40
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Аваков пригрозил уголовной ответственностью за невыплаты медикам

1.8т
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Законом предусмотрена уголовная ответственность за невыплату или задержку доплат медикам, которые лечат больных коронавирусом COVID-19.

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При необходимости будут проведены расследования, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, слова которого приводятся на сайте МВД.

Аваков пригрозил уголовной ответственностью за невыплаты медикам

"Действующее законодательство предусматривает, что, если есть невыплата зарплаты людям или задержка – это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые премьер-министр поручил Минздраву", – подчеркнул министр.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что зарплаты с надбавками в 300% получили уже 18 областей, еще в шести областях проводится анализ по поводу каждого медицинского учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине медикам перечислили премии за март, введенные за усиленную борьбу с пандемией коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Максим Степанов Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Министерство здравоохранения
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Денех нету, но вы это..., #нувыпоняли )))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Невозможно поверить, что выплату не делают на местах по принципу А я так хочу. Так в чем причина?
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Общество

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