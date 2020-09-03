Аваков прибыл на Харьковщину, где вспыхнули лесные пожары

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл на Харьковщину, где 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары.

В пресс-служба министерства отметили, что Аваков вместе с первым заместителем председателя Нацполиции Евгением Ковалем и первым заместителем председателя ГСЧС Олегом Мельчуцким вылетел в область утром 3 сентября для координации сил и средств, задействованных на ликвидации пожаров.

Сообщается, что Аваков осуществит воздушный мониторинг районов, пострадавших от пожаров, а также проведет совещание оперативного штаба.

Аваков прибыл на Харьковщину Фото: mvs.gov.ua

Как уточнили в пресс-службе Офиса президента, кроме Авакова, накануне к месту стихии отправились вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная. Отмечается, что чиновники находятся на прямой связи с ОП, "предоставляя в порядке все детали развития пожара".

Пожары вспыхнули 2 сентября Фото: mvs.gov.ua

"Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской и ожидает эффективного решения проблем пострадавших", – сказано в сообщении.

Кроме того, правительство готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Площадь возгорания составила около 500 гектар Фото: mvs.gov.ua

Пожары вспыхнули 2 сентября Фото: mvs.gov.ua

Напомним, что вечером, 2 сентября, в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. Площадь возгорания составила около 500 га.

Добавим, что возле села Лобачево, что на Луганщине, во время пожаров загорелась военная техника, также пострадали двое военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL под Киевом в селе Коцюбинское произошел масштабный пожар на местном рынке.