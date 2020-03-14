Аваков рассказал, как будут наказывать во время карантина из-за коронавируса

Меры по противодействию коронавируса COVID-2019 в Украине могут стать еще жестче в связи с распространением заболевания.

В ближайшие дни больницы и аптеки страны обеспечат масками и антисептиками, а спекулянтов будут наказывать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", – написал он.

Арсен Аваков liga.net

По его словам, главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция.

"При малейших симптомах и подозрении – нужно самоизолироваться и связаться с медиками по телефону. Пройти тестирование. Очень скоро тесты не будут проблемой – Минздрав сейчас делает все возможное и тестирование при алгоритме контроля и симптомах будет доступно всем", – отметил министр.

Аваков показал статистику летальности диагностированных случаев от COVID-2019 для разных возрастных групп и подчеркнул, что только 20% зараженных людей требуют госпитализации. Он рассказал, что, согласно опыту других стран, инфицированные справляются с болезнью дома.

"Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма – спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно!" – добавил министр.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще четырех человек, среди них двое детей.

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