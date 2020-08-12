Аваков поздравил пленного нацгвардейца Маркива с днем рождения сильным видео

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео с поздравлением ко Дню рождения украинского военного Виталия Маркива, который четвертый год находится в тюрьме в Италии.

Запись с хештегом #freeMarkiv глава МВД выложил у себя на странице в Twitter. Отметим, что 16 августа Маркиву исполнится 31 год.

На видео бойцы Национальной гвардии Украины из разных городов нашей страны желали украинскому пленнику здоровья, сил и терпения.

"Пускай все, что нужно для счастья придет в ваш дом уже скоро. Пусть весь мир будет удивлен вашей силой воли… Сила вашего духа является примером для всех военнослужащих Нацгвардии… Помните, что поддержка украинцев всегда с вами", – прозвучало на видео.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован украинский воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело нацгвардейца Виталия Маркива.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Украине сделают все возможное для освобождения Виталия Маркива из тюрьмы.