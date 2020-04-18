В Министерстве внутренних дел показали карту очагов лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Ее в Twitter опубликовал глава МВД Арсен Аваков. Он отметил, что пожары стали причиной загрязнения воздуха в Киеве (чтобы посмотреть карту, проскролльте новости до конца).

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева (серым на схеме) – пожары в Житомирской области", – написал он.

По словам Авакова, выгорело 7,8 тысяч гектар лесной подстилки. Всего было 15 очагов, ликвидировать удалось 6, локализовать – 5, еще 4 – в работе.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что сам лес не загорелся. Только подстилка – сухая прошлогодняя трава, камыш, а верховой пожар может возникать только при сильных порывах ветра.

"Все будет хорошо! Справимся!" – заверил он.

twitter.com/AvakovArsen

В свою очередь в ГСЧС заявили, что угрозы объекту "Укрытия" над четвертым реактором ЧАЭС в результате пожаров нет. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

На территории Зоны отчуждения еще остались очаги тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля уровень загрязнения воздуха резко достиг критических показателей - 380 AQI, что может вызывать респираторные заболевания у населения. Днем 18 апреля он снова достиг почти того же показателя - 361 AQI.