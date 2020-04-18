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18 апреля • обновлено в 16:32
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Аваков показал карту лесных пожаров на Киевщине и Житомирщине. Видео

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В Министерстве внутренних дел показали карту очагов лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Ее в Twitter опубликовал глава МВД Арсен Аваков. Он отметил, что пожары стали причиной загрязнения воздуха в Киеве (чтобы посмотреть карту, проскролльте новости до конца).

"Справимся!" В МВД показали карту пожаров на Киевщине и Житомирщине

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева (серым на схеме) – пожары в Житомирской области", – написал он.

По словам Авакова, выгорело 7,8 тысяч гектар лесной подстилки. Всего было 15 очагов, ликвидировать удалось 6, локализовать – 5, еще 4 – в работе.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что сам лес не загорелся. Только подстилка – сухая прошлогодняя трава, камыш, а верховой пожар может возникать только при сильных порывах ветра.

"Все будет хорошо! Справимся!" – заверил он.

"Справимся!" В МВД показали карту пожаров на Киевщине и Житомирщине

twitter.com/AvakovArsen

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля уровень загрязнения воздуха резко достиг критических показателей - 380 AQI, что может вызывать респираторные заболевания у населения. Днем 18 апреля он снова достиг почти того же показателя - 361 AQI.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Персоны
Антон Геращенко Арсен Аваков
Место
Украина Киев
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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