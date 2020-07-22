Аваков объяснил штурм пустого автобуса в Луцке: силовики играли "по правилам"
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пауза между выходом террориста в Луцке из автобуса и его задержанием была выдержана силовиками, чтобы убедиться в отсутствии у него взрывчатки и в безопасности обстановки.
С таким заявлением он выступил в Николаеве в среду, 22 июля, передает издание "Преступности.НЕТ". По его словам, на момент задержания террориста предполагалось, что в автобусе с заложниками могут находиться его соучастники или же там могла быть заложена взрывчатка.
"Мы договорились с террористом, что он выйдет, сдастся, покажет свободные руки, его встретит переговорная группа, зафиксирует в наручники. Потом подъезжает группа СБУ. Мы не были уверены до конца, нет ли его сторонников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус может быть подвержен взрыву. Поэтому СБУ сыграла полностью по правилам. Такие правила. Они могут выглядеть для вас излишними, но так нужно было действовать", – сказал Аваков.
Глава МВД заявил, что президент Владимир Зеленский, согласившись выполнить требование террориста, поставил в приоритет жизни людей. Вместе с тем, по словам Авакова, не все силовики были "рады такому сценарию".
"Те решения, которые были приняты, не были простыми. Но то, что взял Зеленский – приоритет сохранения человеческих жизней. То есть нулевой риск для каждого заложника и в том числе с высокой гуманностью к этому неадекватному человеку. Именно это произошло вчера. Не могу сказать, что все правоохранители и все силовики были в восторге от такого сценария. Но для того и работает система баланса, когда у тебя есть бьющая рука и есть голова, которая принимает решения и когда все находится в балансе, мы получаем вот такой неплохо результат", – сказал он.
Напомним, что в сети появилось полное видео, как сдался террорист Максим Кривош. Он вышел из автобуса, бросил на асфальт оружие и ждал, пока к нему подойдут правоохранители. И только спустя 2 минуты после того, как террорист покинул автобус, на место подъехала штурмовая группа спецназа на бронетехнике.
Добавим, что террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Он опубликовал свои требования.
Выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович. Согласно книге "Філософія Злочинця. Апологія Свободи. Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования террориста. Глава государства на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.
Около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим к нему подъехал бронетранспортер, в салон вошли медики и спецназовцы.
Позже Зеленский рассказал, как договорился с луцким террористом и почему операция затянулась.
Антон Геращенко сообщил, где сейчас террорист Кривош и какое его ждет наказание.