Аваков – нарушающим карантин украинцам: надевайте маски и думайте головой

Министр внутренних дел Украины заявил, что украинцы перестали считать пандемию COVID-19 опасной и это может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. Он призвал людей "думать головой" и надевать маски.

"Все почему-то перестали бояться, привыкли к цифрам, что по 30 человек в день умирает – никому уже от этого не страшно. 1100 сегодня, завтра будет 1500, послезавтра – 2000. Потом больницы не справятся и обвалятся! Тогда будет по 500 человек погибать, не дай бог. Тогда все скажут "Ой!". Так это же легко: мой руки, надевай маску и думай немножко головой", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве резко подскочило количество зараженных COVID-19.