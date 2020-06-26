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Аваков – нарушающим карантин украинцам: надевайте маски и думайте головой

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Общество
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Аваков призвал украинцев не нарушать карантин

Аваков призвал украинцев не нарушать карантин

Министр внутренних дел Украины заявил, что украинцы перестали считать пандемию COVID-19 опасной и это может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. Он призвал людей "думать головой" и надевать маски.

"Все почему-то перестали бояться, привыкли к цифрам, что по 30 человек в день умирает – никому уже от этого не страшно. 1100 сегодня, завтра будет 1500, послезавтра – 2000. Потом больницы не справятся и обвалятся! Тогда будет по 500 человек погибать, не дай бог. Тогда все скажут "Ой!". Так это же легко: мой руки, надевай маску и думай немножко головой", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве резко подскочило количество зараженных COVID-19.

УкраинаКоронавирусСвобода слова Савика ШустераСавик ШустерАрсен Аваков
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  1. /Общество