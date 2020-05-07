Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил врачей системы МВД, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Аваков отметил, что опыт, который получили врачи системы МВД и Минздрава, переоценить невозможно.

"Для меня большая честь поблагодарить вас и вручить награды. Украина получила не только уважение итальянцев, а и колоссальный опыт. И невозможно переоценить то, что вы, несмотря на потенциальные угрозы, решились на эту командировку", – сказал министр.

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За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, инициативность и настойчивость и личный вклад в борьбу с мировой пандемией наручными часами и премией, как отмечается, было награждено 10 медиков:

врача-инфекциониста из Днепропетровской области Вячеслава Бушуева, который работал по специальности "инфекционные болезни" в приемном и пульмонологическом отделениях, а также в отделении интенсивной терапии в провинции Марке города Пезаро. Проводил первичный прием, диагностику и лечение больных с подозрением на COVID-19.

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Председателя медицинской (военно-врачебной) комиссии из Волынской области Андрея Власюка, который обследовал больных в госпитальном отделении Святой Марии провинции Пезаро города Урбино.

Медицинскую сестру из Хмельницкой области Елену Иваскевич, которая ухаживала и кормила тяжелобольных пациентов, в том числе с пораженными участками кожи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

Заместителя начальника госпиталя МВД города Киева Андрея Мирошниченко, который непосредственно осуществлял первичное обследование больных, следил за фактически полученными результатами деятельности при осуществлении лечебно-лечебного процесса и объемом медицинской помощи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

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Начальника Центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора с Хмельницкой области Андрея Олипера, который работал в больнице провинции Марке города Пезаро, в который доставляли людей исключительно с подозрением на коронавирус, знакомился с протоколами лечения и медпрепаратами, применяемые для лечения.

Медицинскую сестру из Днепропетровской области Юлию Пятницкую, которая работала непосредственно с пациентами в лечебном учреждении провинции Пезаро города Урбино. Ставила внутренне венозные катетеры, делала забор крови на анализы, замену кислородных масок. Выполняла работу по проведению дезинфекции, стерилизации и утилизации медицинских отходов.

Начальника госпиталя МВД Киевской области Юрия Сака, который работал в госпитале для COVID-положительных пациентов провинции Марке города Пезаро. Перенял опыт итальянских коллег по организации здравоохранения в период эпидемии.

Старшую медицинскую сестру Центрального госпиталя МВД Ирину Трофименко, непосредственно участвовала в обследовании больных COVID-19 госпиталя Святой Марии города Урбино, осуществляла соответствующие медицинские манипуляции, следила за состоянием их здоровья, а также сопровождала больных в другие регионы Италии.

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Медицинскую сестру из Хмельницкой области Викторию Чехиру, которая осуществляла уход за больными, в том числе с пораженными участками кожи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

Врача-эндокринолога из Волынской области Софию Черныш, которая осуществляла уход за больными в отделении госпиталя Святой Марии провинции Пезаро города Урбино.

Врачи поделились впечатлениями от командировки и рассказали, благодаря чему итальянцам удалось снизить заболеваемость и преодолеть пик эпидемии.

"Поразила дисциплина, с которой итальянцы выполняли все правила карантина. Когда мы прибыли в Италию, мы не увидели ни одной машины, ни одного человека, в отличие от того, что мы увидели, вернувшись в Киев. Именно суровость, с которой итальянцы придерживались карантина, позволила им "сбить" заболеваемость в пик эпидемии. Поэтому сейчас я прошу всех соблюдать правила собственной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки и поверхности дезинфекторами. Это очень важно – беречь себя и соблюдать правила карантина, и мы победим вирус", – рассказал начальник госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак.

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Глава МВД подчеркнул положительную динамику в борьбе с коронавирусом и не последнюю роль в этом процессе местных властей.

"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и ее важно удержать. Я считаю, что решение о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая – очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно. Поэтому каждый из вас должен передавать полученный опыт на своем месте", – подчеркнул Аваков.