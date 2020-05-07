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7 мая • обновлено в 16:45
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Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

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Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил врачей системы МВД, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Аваков отметил, что опыт, который получили врачи системы МВД и Минздрава, переоценить невозможно.

"Для меня большая честь поблагодарить вас и вручить награды. Украина получила не только уважение итальянцев, а и колоссальный опыт. И невозможно переоценить то, что вы, несмотря на потенциальные угрозы, решились на эту командировку", – сказал министр.

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, инициативность и настойчивость и личный вклад в борьбу с мировой пандемией наручными часами и премией, как отмечается, было награждено 10 медиков:

  • врача-инфекциониста из Днепропетровской области Вячеслава Бушуева, который работал по специальности "инфекционные болезни" в приемном и пульмонологическом отделениях, а также в отделении интенсивной терапии в провинции Марке города Пезаро. Проводил первичный прием, диагностику и лечение больных с подозрением на COVID-19.

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

  • Председателя медицинской (военно-врачебной) комиссии из Волынской области Андрея Власюка, который обследовал больных в госпитальном отделении Святой Марии провинции Пезаро города Урбино.

  • Медицинскую сестру из Хмельницкой области Елену Иваскевич, которая ухаживала и кормила тяжелобольных пациентов, в том числе с пораженными участками кожи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

  • Заместителя начальника госпиталя МВД города Киева Андрея Мирошниченко, который непосредственно осуществлял первичное обследование больных, следил за фактически полученными результатами деятельности при осуществлении лечебно-лечебного процесса и объемом медицинской помощи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

  • Начальника Центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора с Хмельницкой области Андрея Олипера, который работал в больнице провинции Марке города Пезаро, в который доставляли людей исключительно с подозрением на коронавирус, знакомился с протоколами лечения и медпрепаратами, применяемые для лечения.

  • Медицинскую сестру из Днепропетровской области Юлию Пятницкую, которая работала непосредственно с пациентами в лечебном учреждении провинции Пезаро города Урбино. Ставила внутренне венозные катетеры, делала забор крови на анализы, замену кислородных масок. Выполняла работу по проведению дезинфекции, стерилизации и утилизации медицинских отходов.

  • Начальника госпиталя МВД Киевской области Юрия Сака, который работал в госпитале для COVID-положительных пациентов провинции Марке города Пезаро. Перенял опыт итальянских коллег по организации здравоохранения в период эпидемии.

  • Старшую медицинскую сестру Центрального госпиталя МВД Ирину Трофименко, непосредственно участвовала в обследовании больных COVID-19 госпиталя Святой Марии города Урбино, осуществляла соответствующие медицинские манипуляции, следила за состоянием их здоровья, а также сопровождала больных в другие регионы Италии.

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

  • Медицинскую сестру из Хмельницкой области Викторию Чехиру, которая осуществляла уход за больными, в том числе с пораженными участками кожи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

  • Врача-эндокринолога из Волынской области Софию Черныш, которая осуществляла уход за больными в отделении госпиталя Святой Марии провинции Пезаро города Урбино.

Врачи поделились впечатлениями от командировки и рассказали, благодаря чему итальянцам удалось снизить заболеваемость и преодолеть пик эпидемии.

"Поразила дисциплина, с которой итальянцы выполняли все правила карантина. Когда мы прибыли в Италию, мы не увидели ни одной машины, ни одного человека, в отличие от того, что мы увидели, вернувшись в Киев. Именно суровость, с которой итальянцы придерживались карантина, позволила им "сбить" заболеваемость в пик эпидемии. Поэтому сейчас я прошу всех соблюдать правила собственной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки и поверхности дезинфекторами. Это очень важно – беречь себя и соблюдать правила карантина, и мы победим вирус", – рассказал начальник госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак.

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

"Невозможно переоценить вклад!" Аваков наградил украинских врачей, вернувшихся из Италии

mvs.gov.ua

Глава МВД подчеркнул положительную динамику в борьбе с коронавирусом и не последнюю роль в этом процессе местных властей.

"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и ее важно удержать. Я считаю, что решение о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая – очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно. Поэтому каждый из вас должен передавать полученный опыт на своем месте", – подчеркнул Аваков.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Возмутительно, а украинские врачи в своей стране не проявляют героизм, работая фактически за копейки?
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
что же так быстро? всего три недели - и уже победили? или просто выгнали за ненадобностью и низкой квалификацией?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Kuksov Michael, Они там санитарами работали и им медали.
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Общество

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