Аваков наградил парня, поймавшего на горячем поджигателей на Киевщине

Марина Погорилко Общество 20:08, 21.04.2020 Обновлено: 20:21, 21.04.2020

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградные часы марки "Клейнод" гражданину Роману Украинцу, который снял на видео поджигателей сухостоя на Киевщине.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, именно благодаря неравнодушной гражданской позиции этого человека правоохранители смогли найти и задержать нарушителей.

"Сейчас им выдвинуто подозрение по статье 245 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира"", – отметил Геращенко.

"Роман – обычный украинский парень. Родился в Прикарпатье. Прошел срочную службу в ВСУ. Женат, имеет четырехлетнюю дочь. Работает в компании, оптом торгует товарами и кормами для животных. Призываю всех граждан быть такими же неравнодушными, как Роман Украинец!" – подчеркнул замминистра.

Также он отметил, что только совместными усилиями народ, полиция и пожарные смогут "предупредить и остановить поджоги лесов в нашей стране".

Как сообщал OBOZREVATEL, эколог мощно обратилась к украинским властям с призывом жестко наказать поджигателей сухостоев. Она считает, что поджигатели должны понести уголовную ответственность и возместить ущерб, нанесенный окружающей среде

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Отомстим!" Выяснились новые детали о погибшем на Донбассе украинском герое

Зеленский стал плохой пародией на президента

Почти 24% "антикоррупционных" поступлений в бюджет составил штраф Сытника – СМИ

Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость

"Карательный сговор": в России отреагировали на обвал цен на нефть