Аваков наградил парня, поймавшего на горячем поджигателей на Киевщине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградные часы марки "Клейнод" гражданину Роману Украинцу, который снял на видео поджигателей сухостоя на Киевщине.
Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, именно благодаря неравнодушной гражданской позиции этого человека правоохранители смогли найти и задержать нарушителей.
"Сейчас им выдвинуто подозрение по статье 245 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира"", – отметил Геращенко.
"Роман – обычный украинский парень. Родился в Прикарпатье. Прошел срочную службу в ВСУ. Женат, имеет четырехлетнюю дочь. Работает в компании, оптом торгует товарами и кормами для животных. Призываю всех граждан быть такими же неравнодушными, как Роман Украинец!" – подчеркнул замминистра.
Также он отметил, что только совместными усилиями народ, полиция и пожарные смогут "предупредить и остановить поджоги лесов в нашей стране".
Как сообщал OBOZREVATEL, эколог мощно обратилась к украинским властям с призывом жестко наказать поджигателей сухостоев. Она считает, что поджигатели должны понести уголовную ответственность и возместить ущерб, нанесенный окружающей среде