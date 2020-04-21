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21 апреля • обновлено в 20:15
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Аваков наградил парня, поймавшего на горячем поджигателей на Киевщине

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградные часы марки "Клейнод" гражданину Роману Украинцу, который снял на видео поджигателей сухостоя на Киевщине.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, именно благодаря неравнодушной гражданской позиции этого человека правоохранители смогли найти и задержать нарушителей.

"Сейчас им выдвинуто подозрение по статье 245 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира"", – отметил Геращенко.

"Роман – обычный украинский парень. Родился в Прикарпатье. Прошел срочную службу в ВСУ. Женат, имеет четырехлетнюю дочь. Работает в компании, оптом торгует товарами и кормами для животных. Призываю всех граждан быть такими же неравнодушными, как Роман Украинец!" – подчеркнул замминистра.

Также он отметил, что только совместными усилиями народ, полиция и пожарные смогут "предупредить и остановить поджоги лесов в нашей стране".

Как сообщал OBOZREVATEL, эколог мощно обратилась к украинским властям с призывом жестко наказать поджигателей сухостоев. Она считает, что поджигатели должны понести уголовную ответственность и возместить ущерб, нанесенный окружающей среде

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Александр Аваков
Место
Украина Киев
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