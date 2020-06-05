Аваков мощно выступил с трибуны Рады и отчитался о нашумевших ЧП

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня выступил с трибуны Верховной рады. Он отчитался о скандале с изнасилованием в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских, перестрелке в Броварах и убийстве Кирилла Тлялова.

Глава МВД напомнил хронологию событий, рассказал, на каком этапе находятся расследования и показал статистику работы Национальной полиции. Согласно отчету, относительно полицейских за 2019 и пять месяцев 2020 года заведено более 1037 уголовных дел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Изнасилование в Кагарлыке

По словам Авакова, некоторые пытаются проводить аналогию ЧП в Кагарлыке с изнасилованием во Врадиевке в 2013 году. Однако сейчас ситуация принципиально другая, уверен глава МВД.

Арсен Аваков

"Врадиевку пытались скрыть – мы не скрываем ничего. Двух негодяев немедленно задержали, на место происшествия была вызвана следственная группа Государственного бюро расследований. Отдел полиции полностью расформирован. На следующий день полиция обнародовала информацию для общества. Менее чем за час мы задержали преступников с момента сообщения", – подчеркнул Аваков.

Хронология событий в Кагарлыке

Хронология событий в Кагарлыке

На данный момент по делу расследование проводит ГБР при полном содействии со стороны Национальной полиции. Кроме того, Нацполиция проводит собственное служебное расследование.

Аваков отметил, что после ЧП были сделаны выводы относительно недостатков в работе инспекции по личному составу Национальной полиции. В результате были введены изменения, в частности:

во всех подразделениях полиции будет введена система полной видеофиксации следственных действий;

будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу. Туда будут привлечены работники с опытом работы в операционных подразделениях;

будет повышена зарплата и материально-техническое обеспечение самой инспекции, предоставлены автомобили для проверок, средства для фиксации нарушений, камеры;

инспекции будет предоставлено право проверять любые подразделения и отдельных работников во время несения службы в любое время суток;

при профессиональном отборе кандидатов на службу в полиции при конкурсах будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности поведения;

Министр рассказал, что за 2019 и пять месяцев 2020 года по материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции начато 1 037 уголовных производств относительно полицейских, в ходе которых сообщено 482 подозрения. Аваков отметил, что это почти два уголовных производств и одно подозрение в день. Также составлено 1 206 административных протоколов в отношении полицейских за нарушение антикорупционного законодательства. По отрицательным обстоятельствам из полиции было уволено 178 человек.

Работа Нацполиции

"Однако нельзя забывать, что в полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискуя жизнью и здоровьем.

Уровень доверия украинцев к системе МВД

Я обращаюсь к вам, народные депутаты, не обвинять весь 130-тысячный коллектив Национальной полиции из-за нескольких негодяев. Подавляющее большинство полицейских – достойные люди, верные присяге", – сказал Аваков.

Перестрелка в Броварах

По делу о перестрелке 29 мая в Броварах Киевской области проходят 67 подозреваемых. Глава МВД привел статистику по делу по состоянию на утро 5 июня:

44-м участникам конфликта сообщено о подозрении (в том числе – 5 заочно);

39 лицам избраны меры пресечения:

29 – содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога;

2 – содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога;

5 – круглосуточный домашний арест на 60 суток;

3 – домашний арест в ночное время.

По словам Авакова, на месте перестрелки полиция задержала 11 подозреваемых. Впоследствии на пути в Винницу, по месту жительства и работы, были задержаны еще более двух десятков человек из числа участников.

"В понедельник, 1 июня полиция провела ряд действий, в результате которых в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая главаря – криминального авторитета по прозвищу "Веха", он же "Журавель". Все они участвовали в перестрелке под видом местных перевозчиков", – отметил он.

Глава МВД считает, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию в Броварах.

Освобождение Виталия Маркива

Аваков заявил, что в Украине сделают все возможное для освобождения из тюрьмы Италии украинского военного, воина Национальной гвардии Виталия Маркива.

"Освобождение Виталия Маркива – это важное дело. Мы уверены, что обвинения в причастности к убийству итальянского журналиста – полностью сфабрикованы и являются спецоперацией российских спецслужб, которая реализуется на территории Италии", – заверил глава МВД.

Министр напомнил, что вопрос освобождения Маркива в Украине вынесен на государственный уровень. В частности, в феврале этого года президент Зеленский провел переговоры с главой и премьером Италии, а также Папой римским Франциском.

Виталий Маркив Пресс-служба МВД

Сейчас же украинская сторона ожидает окончания карантина в европейской стране, после которого должно состояться заседание апелляционного суда.

"Где мы уверены, что у нас очень хорошие позиции. И намерены продолжить дипломатические усилия на уровне между правительствами", – добавил Аваков.

Он отметил, что в прошлом году было возобновлено расследование относительно обстоятельств убийства журналиста Роккелли. А в начале этого – проведено следственный эксперимент, который полностью доказывает, что нацгвардеец не мог "ни физически, ни на расстоянии" быть причастным к этому преступлению.

"Мы стараемся. Маркив будет свободен. Я хочу, чтобы это произошло в этом месяце", – подытожил Аваков.

Дело Шеремета

Аваков заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета было собрано очень много материалов и проведена значительная работа, а именно следствием собрано более 200 томов и объявлено подозрение трем особам.

"Не нужно спекулировать политически вокруг этого дела. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или иных чиновников или полицейских", – заявил министр.

Арсен Аваков

Он отметил, что по другим эпизодам этого дела, заказчикам, организаторам, механизмам исполнения и другим соучастникам продолжается следствие. По его словам, подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и ​​проверке на полиграфе.

"Следствие передало все материалы в суд, и в общем процессе суд должен установить истину", – добавил Аваков.