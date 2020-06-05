Аваков мощно выступил с трибуны Рады и отчитался о резонансных ЧП

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня выступил с трибуны Верховной рады. Он отчитался о скандале с изнасилованием в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских.

Глава МВД напомнил хронологию событий, рассказал, на каком этапе находится расследование и показал статистику работы Национальной полиции. Согласно отчету, относительно полицейских за 2019 и пять месяцев 2020 года заведено более 1037 уголовных дел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Авакова, некоторые пытаются проводить аналогию ЧП в Кагарлыке с изнасилованием во Врадиевке в 2013 году. Однако сейчас ситуация принципиально другая, уверен глава МВД.

Арсен Аваков

"Врадиевку пытались скрыть – мы не скрываем ничего. Двух негодяев немедленно задержали, на место происшествия была вызвана следственная группа Государственного бюро расследований. Отдел полиции полностью расформирован. На следующий день полиция обнародовала информацию для общества. Менее чем за час мы задержали преступников с момента сообщения", – подчеркнул Аваков.

Хронология событий в Кагарлыке

Хронология событий в Кагарлыке

На данный момент по делу расследование проводит ГБР при полном содействии со стороны Национальной полиции. Кроме того, Нацполиция проводит собственное служебное расследование.

Аваков отметил, что после ЧП были сделаны выводы относительно недостатков в работе инспекции по личному составу Национальной полиции. В результате были введены изменения, в частности:

во всех подразделениях полиции будет введена система полной видеофиксации следственных действий;

будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу. Туда будут привлечены работники с опытом работы в операционных подразделениях;

будет повышена зарплата и материально-техническое обеспечение самой инспекции, предоставлены автомобили для проверок, средства для фиксации нарушений, камеры;

инспекции будет предоставлено право проверять любые подразделения и отдельных работников во время несения службы в любое время суток;

при профессиональном отборе кандидатов на службу в полиции при конкурсах будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности поведения;

Министр рассказал, что за 2019 и пять месяцев 2020 года по материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции начато 1 037 уголовных производств относительно полицейских, в ходе которых сообщено 482 подозрения. Аваков отметил, что это почти два уголовных производств и одно подозрение в день. Также составлено 1 206 административных протоколов в отношении полицейских за нарушение антикорупционного законодательства. По отрицательным обстоятельствам из полиции было уволено 178 человек.

Работа Нацполиции

Уровень доверия украинцев к системе МВД

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