Аваков хочет разрешить полиции чаще применять электрошокеры. Видео

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект, который предусматривает более широкое применение сотрудниками правоохранительных органов электрошокеров.

Соответствующий проект был инициирован министром внутренних дел Арсеном Аваковым и утвержден на заседании правительства 11 ноября, сообщается на сайте МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Документом предлагается добавить в статью 45 закона Украины "О Национальной полиции" пункт, которые позволяет полицейским шире применять электрошоковые устройства контактной и контактно-дистанционного действия.

Их предлагают использовать для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооруженным лицам, угрожающим применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Аваков подчеркнул, что в большинстве стран мира такие устройства используют в качестве альтернативы огнестрельному оружию.

"На протяжение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовывали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности, Великобритании", – отметил министр.

Глава МВД добавил, что ведомство получило первую партию современных электрошокеров.

"Применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием", – пояснил также Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины согласовал проект постановления о внесении изменений в положение о Национальной полиции. Им предлагается разрешить правоохранителям следить за нерастаможенными авто на территории Украины и тем, чтобы граждане не занимались их незаконным разукомплектованием.