Аваков хочет разрешить полиции чаще применять электрошокеры. Видео
Соответствующий законопроект согласовал Кабинет министров
Документ подан в Верховную Раду
Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект, который предусматривает более широкое применение сотрудниками правоохранительных органов электрошокеров.
Соответствующий проект был инициирован министром внутренних дел Арсеном Аваковым и утвержден на заседании правительства 11 ноября, сообщается на сайте МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Документом предлагается добавить в статью 45 закона Украины "О Национальной полиции" пункт, которые позволяет полицейским шире применять электрошоковые устройства контактной и контактно-дистанционного действия.
Их предлагают использовать для задержания лиц, которые:
совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;
совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,
оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,
вооруженным лицам, угрожающим применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
Аваков подчеркнул, что в большинстве стран мира такие устройства используют в качестве альтернативы огнестрельному оружию.
"На протяжение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовывали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности, Великобритании", – отметил министр.
Глава МВД добавил, что ведомство получило первую партию современных электрошокеров.
"Примененея электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием", – пояснил также Аваков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины согласовал проект постановления о внесении изменений в положение о Национальной полиции. Им предлагается разрешить правоохранителям следить за нерастаможенными авто на территории Украины и тем, чтобы граждане не занимались их незаконным разукомплектованием.