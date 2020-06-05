Аваков анонсировал жесткие меры в полиции после изнасилования в Кагарлыке

Министерство внутренних дел введет изменения в работе инспекции по личному составу после изнасилования женщины в отделении полиции Кагарлыка.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арсен Аваков

По его словам, в первую очередь во всех отделениях полиции будет введена система Custody Records, то есть полная видеофиксация следственных действий.

Также будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу, в ее состав будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях.

"Будет повышена заработная плата и материально-техническое обеспечение самой инспекции: автомобили для проверок, средства фиксации нарушений, body-камеры и т.д.", – отметил Аваков.

Кроме того, инспекции будет предоставлено право проверять любые подразделения и отдельных работников во время несения службы в любое время суток.

"При профессиональном отборе кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и девиантного поведения", – подчеркнул министр.

МВД

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