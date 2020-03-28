Режим пропуска для украинцев, которые возвращаются из других стран, стал более жестким.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, отметив, что в дальнейшем при эвакуации все граждане пройдут более детальное обследование с принудительной обсервацией.

Также Аваков отметил, что в Украине после введения карантина уровень преступности снизился на 30%, добавив, что самое большое преступление, которое сейчас есть – нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", – сказал он.

Арсен Аваков Пресс-служба МВД

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.

Еще около 9 тысяч заявили о желании вернуться домой. Для граждан, которые остались за границей, будет работать программа "Защита".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!