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28 марта • обновлено в 21:51
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Аваков анонсировал жесткие меры для тех, кого вернут в Украину

9.7т
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Режим пропуска для украинцев, которые возвращаются из других стран, стал более жестким.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, отметив, что в дальнейшем при эвакуации все граждане пройдут более детальное обследование с принудительной обсервацией.

Также Аваков отметил, что в Украине после введения карантина уровень преступности снизился на 30%, добавив, что самое большое преступление, которое сейчас есть – нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", – сказал он.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Пресс-служба МВД

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.

Еще около 9 тысяч заявили о желании вернуться домой. Для граждан, которые остались за границей, будет работать программа "Защита".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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